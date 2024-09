Onde assistir a Inglaterra x Finlândia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo nesta terça-feira (10), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Finlândia se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela segunda rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após vencer a Irlanda por 2 a 0 na estreia, a Inglaterra busca manter 100% de aproveitamento na Liga das Nações para continuar na liderança do Grupo 2 da Liga B. No momento, os ingleses estão empatados com a Grécia, ambos com três pontos. Já a Finlândia busca sua primeira vitória após ser derrotada pela Grécia por 3 a 0 na primeira rodada.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Guehi, Maguire, Colwill; Mainoo, Rice, Grealish; Saka, Kane, Gordon.

Finlândia: Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen; Peltola, Nissila; Lod, Kamara, Antman; Pohjanpalo.

Desfalques

Inglaterra

Jude Bellingham está lesionado.

Finlândia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley - Londres, ING