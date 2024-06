Onde assistir a Inglaterra x Eslováquia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo neste domingo (30), na Veltins-Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Eslováquia se enfrentam neste domingo (30), às 13h (de Brasília), na Veltins-Arena, na Alemanha, pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente pela CazéTV, no YouTube e na Twitch, além de estar disponível via streaming no Prime Video e Samsung TV Plus, para assinantes (veja a programação completa).

Em busca do título inédito da Euro, a Inglaterra conquistou a classificação para as oitavas de final após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo C, com cinco pontos. Dois a mais que a Dinamarca, segunda colocada. Em três jogos disputados, os ingleses somam uma vitória e dois empates.

Do outro lado, a Eslováquia terminou na terceira posição do Grupo E, com quatro pontos. Até aqui, registra uma vitória, um empate e uma derrota. Um aproveitamento de 44% na Eurocopa 2024.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Walker, Guehi, Stones, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Eslováquia: Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.

Desfalques

Inglaterra

Não há desfalques confirmados.

Eslováquia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 13h (de Brasília)