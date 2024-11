Onde assistir a Indonésia x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Anfitriã busca surpreender e conquistar sua primeira vitória no grupo C, enquanto o Japão tenta manter a liderança e seguir invicto nas eliminatórias

Indonésia e Japão se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 09h (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Gelora Bung Karno e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação de futebol completa aqui).

A Indonésia chega ao confronto em busca de uma recuperação no Grupo C das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Sem vitórias até agora, a equipe ocupa a penúltima posição com apenas três pontos em quatro jogos. Sob o comando de Shin Tae-yong desde 2020, o time mostrou potencial em empates contra seleções como Arábia Saudita e Austrália, mas perdeu fôlego com a derrota recente para a China, mesmo dominando a partida. Para ter chances de seguir na disputa, a Indonésia precisa desesperadamente somar pontos contra adversários de peso, como o Japão.

O Japão, por sua vez, lidera o Grupo C com 10 pontos e vem embalado por uma sequência sólida. Invicto na competição, o time de Hajime Moriyasu tem impressionado tanto no ataque quanto na defesa, marcando 15 gols e sofrendo apenas um. Apesar de um tropeço recente ao empatar com a Austrália, os Samurais Azuis continuam firmes na luta pela classificação para o oitavo Mundial consecutivo.

Prováveis escalações

Indonésia: Paes; Walsh, Diks, Amat, Idzes, Verdonk; Sulaeman, Jenner, Haye, Oratmangoen; Struick

Japão: Suzuki; Itakura, Taniguchi, Machida; Doan, Endo, Morita, Mitoma; Minamino, Kubo; Furuhashi

Desfalques

Indonésia

Sem desfalques confirmados.

Japão

Ayase Ueda (lesionado).

Quando é?