Onde assistir a Indonésia x Austrália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas; confira mais detalhes

Indonésia e Austrália entram em campo nesta terça-feira (10), às 9h (horário de Brasília), em confronto da segunda rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Gelora Bung Karno Stadium e terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com um empate heroico na estreia contra a Arábia Saudita fora de casa, a Indonésia tenta encerrar a data Fifa com um novo bom resultado. Jogando diante de seu torcedor desta vez, a seleção do país mira aprontar para cima dos australianos agora.

Já a Austrália começou a campanha de forma negativa. Derrotada em casa para a modesta seleção do Bahrein, os Socceroos buscam reagir em Jacarta para poder amenizar o tropeço e somar seus primeiros pontos, em um grupo que promete ser competitivo.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Indonésia: Paes; Walsh, Ridho, Idzes, Verdonk, Tjoe-A-On; Sulaeman, Jenner, Ferdinan, Oratmangoen; Struick. Técnico: Shin Tae-Yong

Austrália: Ryan; Circati, Souttar, Rowles, Behich; Irvine, O'Neill; Boyle, Metcalfe, Goodwin; Duke. Técnico: Graham Arnold

Desfalques

Indonésia

Substituído por lesão contra a Arábia Saudita, Thom Haye é dúvida para o duelo.

Austrália

Expulso contra o Bahrein, Kusini Yengi cumpre suspensão automática. Ausentes do último confronto, Lewis Miller e Keanu Baccus podem estar de volta.

Quando é?