Onde assistir a Houston Texans x Kansas City Chiefs ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais dos playoffs da NFL

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pelo Divisional Round da AFC; confira a transmissão e outras informações do jogo

Houston Texans e Kansas City Chiefs se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), no Arrowhead Stadium, pela semifinal da Conferência Americana da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e de Disney+ e DAZN, no streaming (confira a programação completa).

Os Chiefs chegam de olho no terceiro Super Bowl seguido, liderado por Patrick Mahomes. Mas, se o ataque segue marcando bons pontos, a defesa também vem mantendo o alto nível, com destaque para o cornerback Tren McDuffie, que ganhou as batalhas contra o recebedor Nico Collins, no encontro anterior. A linha ofensiva talvez seja uma vulnerabilidade contra os pass-rushers de Houston, encabeçados por Will anderson Jr. e Danielle Hunter. Mas não há como negar - o favoritismo é de Kansas City.

Do outro lado, os Texans vivem uma temporada de altos e baixos. O ataque tem sofrido com lesões importantes, como as de Tank Dell e Stefon Diggs, fazendo com que a dependência caísse nos ombros de Nico Collins. A defesa, enquanto isso, tem se mostrado o principal ponto da equipe e será muito importante no confronto. A tarefa principal será explorar as fraquezas da OL dos Chiefs, mas o time precisará ser quase perfeito para avançar à final da AFC.

Desfalques

Houston Texans

LB Azeez Al-Shaair, WR Robert Woods, TE Teagan Quitoriano e RB Joe Mixon (dúvidas).

Kansas City Chiefs

WR Mecole Hardman e Jayle Watson (dúvidas).

Quando é?

Data: sábado, 18 de janeiro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium — Kansas City, EUA