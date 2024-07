Onde assistir a Holanda x Inglaterra ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Holanda e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, pela semifinal da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Campeã em 1988, a Holanda vai em busca do segundo título da Eurocopa na história. No mata-mata, os holandeses eliminaram a Romênia (3 a 0) e a Turquia (2 a 1), nas oitavas e quartas, respectivamente. Já na fase de grupos, terminou na terceira posição do Grupo D, com quatro pontos. Venceu a Polônia por 2 a 1, empatou sem gols com a França e perdeu para a Áustria por 3 a 2.

"Será uma grande noite na quarta-feira entre duas grandes nações – uma noite histórica. Se jogarmos a final, a minha preferência vai para a Espanha, porque tivemos a França no grupo. Mas primeiro temos de nos preparar da melhor forma para jogar uma boa semifinal", afirmou o técnico Ronald Koeman.

Por outro lado, a Inglaterra, em busca do título inédito, conquistou a classificação para a semifinal após eliminar a Suíça nos pênaltis por 5 a 3. Nas oitavas de final, derrotou a Eslováquia por 2 a 1. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo C, com cinco pontos, vencendo a Sérvia por 1 a 0 na rodada de estreia e empatando com a Dinamarca por 1 a 1 e com a Eslovênia sem gols.

Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Jude Bellingham, Phil Foden; Kane.

Desfalques

Holanda

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Não há desfalques confirmados.

Quando é?