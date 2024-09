Onde assistir a Holanda x Bósnia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela primeira rodada do grupo 3; confira a transmissão e outras informações do jogo

Holanda e Bósnia entram em campo na tarde deste sábado (7), a partir das 15h45 (de Brasília), no PSV Stadion, pela primeira rodada do grupo 3 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

Os holandeses chegam com mudanças na equipe para o duelo. Isso porque o técnico Ronald Koeman não convocou Memphis Depay e Steven Bergwijn. Além disso, Daley Blind anunciou a sua aposentadoria da seleção.

Já a Bósnia será liderada, mais uma vez, pelo experiente atacante Edin Dzeko. Outros nomes conhecidos da equipe são Kolasinac e Tahirovic.

Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake; Schouten, Gravenberch; Malen, Simons, Gakpo; Brobbey.

Bósnia: Piric; Radeljic, Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic, Kolasinac; Gigovic, Krunic, Tahirovic, Hajradinovic; Dzeko.

Desfalques

Holanda

Sem desfalques confirmados.

Bósnia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: PSV Stadion, Eindhoven - HOL