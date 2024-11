Onde assistir a Heidenheim x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Conferência 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), na Voith-Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Heidenheim e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 14h45 (de Brasília), na Voith-Arena, pela quarta rodada da Liga Conferência 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV, no YouTube (clique aqui e confira a programação diária).

Com 100% de aproveitamento na Liga Conferência da UEFA, o Chelsea lidera o grupo com nove pontos. Até o momento, os Blues venceram o Gent por 4 a 2, o Panathinaikos por 4 a 1 e o Noah por impressionantes 8 a 0. Por outro lado, o Heidenheim, também com nove pontos, ocupa a sexta posição. A equipe alemã conquistou vitórias sobre o Olimpija Ljubljana por 2 a 1, o Pafos por 1 a 0 e o Hearts por 2 a 0.

Prováveis escalações

Heidenheim: Muller; Traore, Manika, Gimber, Fohrenbach; Dorsch, Maloney, Schoppner; Conteh, Honsak, Wanner.

Chelsea: Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, Veiga; Caicedo, George, Nkunku, João Félix, Mudryk; Guiu.

Desfalques

Heidenheim

Marvin Pieringer, Marnon Busch, Julian Niehues, Luka Janes e Thomas Keller estáo fora.

Chelsea

Reece James está lesionado.

Quando é?