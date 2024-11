Onde assistir a Hammarby x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Suecas buscam manter sua força em casa contra as inglesas, que já podem garantir vaga nas quartas da Liga dos Campeões; veja os detalhes

O Hammarby recebe o Manchester City na tarde desta quinta-feira (21) pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League feminina, na Tele2 Arena, em Estocolmo, a partir das 14h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Hammarby busca manter sua força em casa e vingar a derrota por 2 a 0 sofrida na última rodada contra o Manchester City. O time sueco, em sua primeira participação na fase de grupos da Champions League, já demonstrou competência como mandante, com quatro vitórias consecutivas sem sofrer gols.

O Manchester City chega à Suécia determinado a garantir sua vaga nas quartas de final com duas rodadas de antecedência. Líder do Grupo D com 100% de aproveitamento, o time de Gareth Taylor busca se recuperar rapidamente após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea no Campeonato Inglês. Na Champions League, as vitórias contra Barcelona, St. Pölten e Hammarby deram tranquilidade para o restante da campanha na fase de grupos, e um empate nesta quinta-feira já seria suficiente para garantir a classificação.

Prováveis escalações

Hammarby: Tamminen; Lennartsson, Carlsson, Nystrom, Andersson; Joramo, Miyagawa. Wangerheim, Hasund, Blakstad; Tandberg

Manchester CIty: Yamashita; Casparij, Kennedy, Greenwood, Ouahabi; Roord, Hasegawa, Park; Fowler, Fujino, Shaw

Desfalques

Hammarby

Lotta Okvist e Klara Folkesson estão fora.

Manchester City

Lauren Hemp, Sandy MacIver, Risa Shimizu e Vivianne Miedema são baixas, enquanto Laia Aleixandri e Naomi Layzell são dúvidas.

Quando é?