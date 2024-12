Onde assistir a Hammarby x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Catalãs selarão vaga à próxima fase do torneio continental com um empate; suecas precisam vencer para seguirem vivas

Hammarby x Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), na Tele2 Arena, em Estocolmo, na Suécia, pela 5ª rodada do Grupo D da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max, na TV aberta, e do DAZN, pelo streaming (veja a programação completa aqui).

O sempre favorito Barcelona chega, como esperado, em alta. As catalãs se recuperaram da derrota na estreia do torneio, diante do Manchester City, e vivem uma sequência de dez vitórias em todas as competições, já encaminhando a conquista do Campeonato Espanhol feminino. Na chave, o time é o 2° colocado com nove pontos - três atrás das Citizens -, mas já carimbarão matematicamente vaga antecipada ao mata-mata com um empate.

O Hammarby, enquanto isso, precisa vencer para manter as chances de classificação vivas - tarefa, claro, das mais duras, considerando o 9 a 0 do primeiro turno. Domesticamente, a equipe também não vem bem, tendo perdido recentemente a coroa do Campeonato Sueco.

Prováveis escalações

Hammarby feminino: Tamminen, Andersson, Nystrom, Karlsson, Lennartsson, Miyagawa, Yorama, Vallotto, Wangerheim, Blakstad e Tandberg.

Barcelona feminino: Roubak, Pascual, León, Paredes, Fernández, Walsh, Giharro, Bonmati, Brugts, Pina e Graham.

Desfalques

Hammarby feminino

Sem desfalques confirmados.

Barcelona feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?