Onde assistir a Guarani x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (clique aqui e confira a programação diária).

Em busca do quarto título da Copinha, o Atlético-MG garantiu a classificação para a terceira fase ao vencer o Botafogo-SP por 3 a 1. Na fase de grupos, o Galo terminou na vice-liderança do Grupo 5, empatado em pontos com o Guarani, ambos com seis pontos, após duas vitórias e uma derrota. Já na segunda fase, o Guarani superou o CA Bandeirante por 3 a 0. Na rodada de estreia, o Bugre venceu o Atlético-MG por 2 a 1.

Prováveis escalações

Guarani: Thiago Lenza; Cauê Raphael, Felipe Zamboni, Belluco, Nogueira; Léo Porfírio, Victor Albanez, Vinícius Yuji, Wictinho, Mineiro; João Marcelo.

Mais artigos abaixo

Atlético-MG: Pedro Cobra; Lucas Souza, Vitão, Kazim, Pedro Oliveira; Kauan Guilherme, Índio, Gabriel Pfeifer; Jhonathan, Pedro Ataíde e Alisson Souza.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?