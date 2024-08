Onde assistir a Grêmio x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no CT Presidente Hélio Dourado; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (27), às 15h30 (de Brasília), no CT Presidente Hélio Dourado, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

O Grêmio conquistou a classificação para as quartas de final do Brasileirão sub-20 após encerrar a primeira fase na terceira posição, com 37 pontos. Foram 12 vitórias, um empate e seis derrotas. Aproveitamento de 64%.

Já o Cruzeiro ficou em sexto lugar, com 32 pontos. Em 19 jogos disputados, a Raposa soma nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Quem avançar, irá enfrentar o vencedor do jogo entre Flamengo e Fortaleza. Tanto nas quartas, como nas semifinais, os jogos do Brasileiro sub-20 serão em jogos únicos.

Prováveis escalações

Grêmio sub-20: Cássio, Igor, Athos, João Lima, Pedro Gabriel, Kaick, Tiago, Riquelme, Artur Jr, Gabirle Mec e Guga.

Cruzeiro sub-20: Otávio; Dorival, Pedrão, Janderson e Kelvin; Henrique Silva (Alessandro), André e Xavier; Ruan Índio, Gui Meira e Kaique Kenji.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 27 de agosto de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: CT Presidente Hélio Dourado - Eldorado, RS