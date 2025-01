Onde assistir a Grêmio x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do segundo título da Copinha, o Corinthians garantiu a classificação para a semifinal ao derrotar o Vasco por 1 a 0 nas quartas de final. Antes disso, o Timão superou o Ituano nos pênaltis, por 5 a 4, nas oitavas de final; venceu o Vila Nova por 4 a 1 na terceira fase; e eliminou o Falcon com uma vitória por 1 a 0 na segunda fase. Na fase de grupos, o Corinthians terminou na vice-liderança do Grupo 27, somando seis pontos, três a menos que o líder Santo André.

Por outro lado, o Grêmio segue em busca do tão sonhado título inédito da Copinha. Na fase de grupos, o Tricolor Gaúcho garantiu a liderança do Grupo 21, com sete pontos. Já no mata-mata, eliminou o Marcílio Dias por 1 a 0 na segunda fase, goleou o Goiás por 4 a 0 na terceira fase, venceu o RB Bragantino nos pênaltis por 5 a 4 nas oitavas de final e superou o Palmeiras por 3 a 2 nas quartas de final.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Grêmio: Ygor; Nathan, Viery e Luís Eduardo; Smiley, Kaick, Hiago e Wesley Costa; Tiago, Jeferson e Gabriel Mec.

Corinthians: Kauê; Lucas Fernandes Gabriel, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado, Thomas e Dieguinho; Nicollas e Gui Negão.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?