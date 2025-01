Onde assistir a Grêmio x Caxias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Caxias se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Arena, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Heptacampeão e atual campeão do Gauchão, o Grêmio volta a campo em busca da recuperação na atual edição do torneio estadual, após empatar sem gols com o Brasil de Pelotas. O Tricolor Gaúcho está no Grupo A, ao lado de Guarany de Bagé, São José-RS e Avenida.

Por outro lado, o Caxias lidera o Grupo B, com três pontos, após vencer o Monsoon por 1 a 0 na rodada de estreia.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Gustavo Martins (Rodrigo Ely) e Mayk (Pedro Gabriel); Villasanti, Dodi, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Dougas, Lucas Cunha e Marcelo; Lorran, Pedro Cuiabá, Iago e Nicholas; Richard e Welder.

Desfalques

Grêmio

Bento Freitas e Kannemann estão machucados.

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

domingo, 26 de janeiro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

