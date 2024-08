Onde assistir a Goiás x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino na Série B, o Goiás demitiu o técnico Márcio Zanardi e contratou Vagner Mancini. Agora, na Copa do Brasil, o Esmeraldino precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final. Se vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Na terceira fase, a equipe eliminou o Cuiabá nos pênaltis por 3 a 1.

Por outro lado, o São Paulo, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, pode se classificar mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Atual campeão da Copa do Brasil, o Tricolor busca o bicampeonato, após eliminar o Águia de Marabá na terceira fase com um placar agregado de 5 a 1.

Provável escalação

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Messias; Diego (Douglas Borel), Nathan Melo, Rafael Gava, Régis e Sander; Welliton (Paulo Baya) e Edu.

São Paulo: Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Liziero) e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva).

Desfalques

Goiás

Marcão Silva, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão. Já Edson Felipe está no DM.

São Paulo

Igor Vinícius será poupado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 08 de agosto de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha - Goiânia, GO