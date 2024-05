Onde assistir a Goiás x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 23 de maio, na Arena Pantanal. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após vencer a Ponte Preta por 3 a 0 na Série B, o Goiás agora volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. O time esmeraldino avança entra nesta fase após ter sido o campeão da Copa Verde em 2023. Enquanto isso, o Cuiabá assegurou sua vaga na terceira fase do torneio ao eliminar o Real Noroeste por 4 a 1 e a Portuguesa-RJ nos pênaltis, com um placar de 4 a 3.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya (Breno Herculano).

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Allyson) e Rikelme; Denilson e Fernando Sobral; Clayson, Jonathan Cafú (Derik Lacerda) e Isidro Pitta.

Desfalques

Goiás

Messias e o meia Régis seguem no departamento médico.

Cuiabá

Max, lesionado, está fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 02 de maio de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia, GO