Onde assistir a Gil Vicente x Porto ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Cidade de Barcelos; veja onde assistir no Brasil e em Portugal

Gil Vicente e Porto se enfrentam neste domingo (19), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, pela 18ª rodada do Campeonato Português 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming, enquanto em Portugal, o jogo passará no Sport TV na TV fechada (confira a programação completa).

Na terceira posição do Campeonato Português, com 40 pontos, o Porto busca reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Sporting. Na última rodada, o Dragão foi derrotado pelo Nacional por 2 a 0.

Por outro lado, o Gil Vicente volta suas atenções para o Português após eliminar o Moreirense por 1 a 0 nas oitavas de final da Taça de Portugal. Na Liga, a equipe aparece em 12ª posição, com 19 pontos.

Prováveis escalações

Gil Vicente: Brian Araújo; Zé Carlos, Elimbi, Rúben Fernandes, Sandro Cruz; Gbane, Cáseres, Fujimoto; Touré, Félix Correia, Aguirre. Técnico: Bruno Pinheiro.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Otávio e Galeno; Eustáquio e Varela; Pepê, Mora e Franco; Samu. Técnico: Vitor Bruno.

Desfalques

Gil Vicente

Sem desfalques confirmados.

Porto

Francisco Moura, Marko Grujić, Martim Fernandes e Alan Varela.

Quando é?