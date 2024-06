Onde assistir a Geórgia x Portugal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleção portuguesa busca fechar a liderança com chave de ouro, enquanto a Geórgia sonha com vaga nas oitavas de final; veja detalhes e como acompanhar

Geórgia e Portugal duelam nesta quarta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, casa do Schalke 04, pela terceira e última rodada do Grupo F da Eurocopa 2024. A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente pela CazéTV, no YouTube e na Twitch, além de estar disponível via streaming no Prime Video e Sansung TV Plus, para assinantes (veja a programação completa aqui).

Comandada por Roberto Martínez, a seleção portuguesa chega confiante para o duelo. As vitórias contra a Turquia e a República Tcheca asseguraram a liderança do Grupo F Mesmo que a Turquia vença sua última partida e iguale os seis pontos de Portugal, os portugueses não podem ser ultrapassados devido ao critério de desempate no confronto direto, em que venceram os turcos. Portanto, para Portugal, o confronto contra a Geórgia será uma partida para cumprir tabela e possivelmente descansar alguns jogadores.

Sob outro enfoque, a Geórgia, dirigida pelo técnico francês Willy Sagnol, está em sua primeira participação na Eurocopa e tem demonstrado um futebol competitivo. Após uma derrota para a Turquia na estreia e um empate com a República Tcheca, os georgianos ainda têm a chance de avançar às oitavas de final. Uma vitória contra Portugal levaria a Geórgia a quatro pontos, aumentando suas chances de se classificar como um dos quatro melhores terceiros colocados e até mesmo de ficar em segundo lugar no grupo, dependendo dos outros resultados do grupo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Geórgia: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze; Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol.

Portugal: José Sá; Semedo, Silva, Inácio, Dalot; João Palhinha, Neves; Diogo Jota, Matheus Nunes, João Felix; Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez.

Desfalques

Geórgia

Sem desfalques confirmados.

Portugal

Rafael Leão, suspenso pelo segundo amarelo, não participa do confronto.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)