Onde assistir a Galatasaray x Wolfsburg ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League Feminina 2024/25

Ainda sem pontuar no torneio, clubes medem forças pela terceira rodada do grupo A

Galatasaray e Wolfsburg entram em campo nesta quarta-feira (13), às 14h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do grupo A da Champions League Feminina 2024/25. O jogo acontece no Estádio Olímpico Atatürk e terá transmissão ao vivo do DAZN (veja a programação completa de futebol aqui).

Com duas pesadas derrotas na campanha, o Galatasaray tenta esboçar uma reação jogando em seus domínios. Lanterna do grupo sem nenhum ponto conquistado, o time turco mira um bom resultado em Istambul.

Apesar de mais renomado, o Wolfsburg também não faz um bom torneio até aqui. Derrotado por Roma e Lyon, o clube alemão busca dar a volta por cima fora de casa para manter o sonho da classificação vivo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Galatasaray: Yaman; Yeniçeri, Karatas, Demehin, Cumert; Bakarandze; Diallo, Topçu, Usme, Karabulut; Stasková. Técnico: Metin Ülgen

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Hegering, Linder; Huth, Minge, Lattwein; Beerensteyn, Popp, Brand. Técnico: Tommy Stroot

Desfalques

Galatasaray

Sem ausências confirmadas.

Wolfsburg

Sem ausências confirmadas.

Quando é?