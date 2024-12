Onde assistir a Galatasaray x Lyon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Líderes do Grupo A, francesas enfrentam turcas já eliminadas em busca de confirmar liderança da chave; veja tudo o que você precisa saber

Galatasaray x Lyon se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Ataturk, pela 5ª rodada do Grupo A da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max, na TV aberta, e do DAZN, pelo streaming (veja a programação completa aqui).

O Galatasaray só cumpre tabela nesta reta final de fase de grupos, sem chances de classificação ao mata-mata e já eliminado. As turcas não registram um pontinho sequer até aqui, com quatro derrotas em quatro partidas. São, naturalmente, lanterna da chave.

O Lyon, enquanto isso, já está classificado para a próxima fase, mas vai a campo ainda em busca de consolidar o primeiro lugar do Grupo A. O 100% de aproveitamento confirma as altas expectativas sobre as franceses, sempre consideradas umas das favoritas ao torneio - o qual o clube já conquistou oito vezes.

Prováveis escalações

Galatasaray feminino: Yaman , Jackmon, Karataa, Ozturk, Karabulut, Esen, Bakanrandze, Akkurt, Usme, Stasková e Diallo. Técnico: Metin Ulgen.

Lyon feminino: Endler, Svava, Somnath, Gilles, Huerta, Maroszán, Chawinga , Däbritz, Horan, Majri e Dumornay. Técnico: Joe Montemurro.

Desfalques

Galatasaray feminino

Sem desfalques confirmados.

Lyon feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?