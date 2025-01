Onde assistir a Francana x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (09), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Francana e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na disputa por uma vaga na segunda fase, o Atlético-MG ocupa a vice-liderança do Grupo 5, com três pontos. Após estrear com derrota para o Guarani por 2 a 1, o Galo se recuperou e venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0.

Por outro lado, o Francana está na lanterna do grupo e não tem mais chances de classificação. Com apenas um ponto conquistado, a equipe empatou com o Nova Iguaçu em 1 a 1 e foi goleada pelo Guarani por 5 a 0.

Prováveis escalações

Francana: Michel; Gabriel Soares, José Eduardo, Christian Danton e Luan; Hugo, Kauã Paula, Gabriel Vitor e João Victor; Enilton e Rikelme.

Atlético-MG: Pedro Cobra; Lucas Souza, Vitão, Kazim e Kauan Guilherme. Pedro Oliveira, Jhonathan e Índio. Pedro Ataíde, Gabriel Pfeifer e Alisson Souza.

Desfalques

Francana

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 9 de janeiro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho - Franca, SP