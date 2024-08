Onde assistir a França x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), no Estádio Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Espanha decidem o título das Olimpíadas de Paris nesta sexta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Em busca da terceira medalha olímpica no futebol masculino (tendo já conquistado um ouro e uma prata), a França chega invicta à final. Com 100% de aproveitamento nos Jogos de Paris, os franceses terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo A, vencendo os Estados Unidos por 3 a 0, a Guiné por 1 a 0 e a Nova Zelândia por 3 a 0. No mata-mata, eliminaram a Argentina por 1 a 0 e o Egito por 3 a 1.

Do outro lado, a Espanha busca seu segundo ouro olímpico. Na fase de grupos, a seleção espanhola ficou na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, um a menos que o líder Egito. Nas eliminatórias, derrotou o Japão por 3 a 0 e venceu o Marrocos por 2 a 1.

Prováveis escalações

França: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Chotard, Andy Diouf, Maghnes Akliouche e Michael Olise; Lacazette e Mateta. Técnico: Thierry Henry.

Espanha: Tenas; Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí e Juan Miranda; Pablo Barrios, Alejandro Baena e Fermín López; Aimar Oroz, Sergio Gómez e Abel Ruíz. Técnico: Santi Denia.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Não há desfalques confirmados.

Quando é?