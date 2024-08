Onde assistir a França x Brasil feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3), em Nantes; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Brasil se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, pelas quartas de final do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa).

A França chega para o duelo com certo favoritismo, já que encerrou a primeira fase da competição na liderança do grupo A. Até o momento, as francesas venceram dois jogos e perderam um.

Do outro lado, o Brasil classificou às quartas de final após ficar entre um dos melhores terceiros colocados. A seleção tem duas derrotas e uma vitória até o momento, e não poderá contar com Marta, já que a camisa 10 foi expulsa na última partida.

Prováveis escalações

França: Peyraud-Magnin; Lakrar, Renard (Mbock), Élisa de Almeida e Karchaoui; Henry, Geyoro e Bacha (Dali); Delphine Cascarino, Katoto e Le Sommer (Baltimore).

Brasil: Lorena; Rafaelle, Lauren (Thais) e Tarciane; Adriana, Duda Sampaio, Yayá, Ana Vitória (Angelina) e Tamires; Ludmila e Kerolin.

Desfalques

França

Não há desfalques confirmados.

Brasil

Marta cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, Nantes - FRA