Onde assistir a França x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-20 2024

Seleções entram em campo nesta terça-feira (03), no Estádio Atanasio Girardot; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (03), às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e da Cazé TV (veja a programação completa).

Após golear o Fiji por 9 a 0 na rodada de estreia, o Brasil busca emplacar a segunda vitória consecutiva. No momento, a seleção ocupa a liderança do Grupo B, com três pontos. Já a França, com um ponto, empatou com o Canadá por 3 a 3.

Prováveis escalações

França sub-20: Belhadj; Sierra, Haelewyn, Diaz e Notel; Haugou, Seguin, Neller e Fontaine; Mossard e Scannapieco.

Brasil sub-20: Nanda Mayrink; Guta Franke, Rebeca Silva e Carla Tays; Lara Dantas, Vitória Amaral, Gi Fernandes (Ravena) e Ana Clara; Natália Vendito, Milena Leal e Priscila.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 03 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Atanasio Girardot - Medellín, COL