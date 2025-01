Onde assistir a Fortaleza x Maracanã ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Maracanã se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 3ª rodada do Grupo B do Campeonato Cearense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

Com 100% de aproveitamento, o Fortaleza lidera o Grupo B, somando seis pontos nestas duas primeiras rodadas. O Leão do Pici abriu sua caminhada no campeonato com uma vitória por 3 a 1 sobre o Horizonte e, mais recentemente, aplicou uma goleada de 7 a 0 para cima do Cariri.

O Maracanã, enquanto isso, é o 3° colocado do Grupo A, a apenas dois potinhos do Ceará, líder da chave, e empatado em tentos com o Floresta, vice-líder. O clube ainda está invicto no estadual - venceu o Iguatu na estreia e empatou, neste final de semana, com o CEFAT.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Eros Mancuso, Brítez, Titi, Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha, Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Maracanã: Rayr; Rafael Mandacaru, Wendel, Jairo e Guga; Michel , Wilker e Vinícius Canindé; Hugo , Testinha e Xandy. Técnico: Júnior Cearense.

Desfalques

Fortaleza

Rossetto e Kuscevic (lesionados).

Maracanã

Sem desfalques confirmados.

Quando é?