Onde assistir a Fluminense x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copinha feminina 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela semifinal da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense encara o Santos, reeditando o confronto da fase de grupos, na noite desta quinta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), no Canindé, em São Paulo, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports e da Record News, na TV fechada, do YouTube do Paulistão e da CazéTV, no PrimeVideo, no streaming, e na internet, além da RedeVida+ (veja a programação completa aqui).

Após superar o São Paulo nos pênaltis em uma disputa acirrada, as Meninas de Xerém se preparam para enfrentar as Sereias da Vila, que eliminaram o Corinthians, em um confronto decisivo. A semifinal será disputada em partida única, com a classificação para a final em jogo. Em caso de igualdade no placar, a vaga será definida novamente nas penalidades. O time vencedor terá pela frente Internacional ou Ferroviária na decisão.

Prováveis escalações

Fluminense: Anna Rosso; Andrielly, Luisa Rosa, Stefane e Leandra; Júlia Silva, Lamis e Mileninha; Carioca, Sophia e Rayka. Técnico: Paulo César Rodrigues.

Santos: Agatha; Barbara Cuzzol, Emily, Raissa Calheiros e Karol Pavarin; Luiza Maria, Mari Feitosa e Ana Barboza; Evelin Bonifácio, Camila Abreu e Isa Viana. Técnica: Mauro di Giuseppe.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?