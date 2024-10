Onde assistir a Fluminense x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Brasileiro sub-17 de 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), pela semifinal da competição; veja como acompanhar na TV

O Fluminense recebe o Santos na noite desta terça-feira (01), às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A partida decisiva entre as equipes ocorrerá no dia 23 de outubro, na Vila Belmiro. Em caso de igualdade no placar, a vaga na final será decidida nos pênaltis. O time que passar enfrentará o vencedor de Botafogo e Palmeiras em uma final única, agendada para o dia 3 de novembro, com o local a ser definido pela CBF.

Prováveis escalações

Bruno Vaz/Santos FC

Fluminense: Gustavo Henrique; Kaio, Gabriel Gorgulho, Wallace Davi, Isaque; Vagno, Wesley Natã, Riquelme Felipe; Gabriel Renan, Matheus Reis e Keven Samuel.

Santos: João Pedro; Guilherme Cruz, Ryan, João Ananias e Vinícius Lira; Gabriel Paes (Cabelo), Lucas Jaime (Fabiano) e Murillo Pará (Vinícius Fabri); Padula (Rafa Gonzaga), Mateus Xavier e Luca Meirelles.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?