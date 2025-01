Onde assistir a Fluminense x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Estádio Moça Bonita; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam neste domingo (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela primeira rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em busca do 11º título da Taça Guanabara, o Fluminense levantou o último troféu do torneio em 2017. Sob o comando de Marcão, o Tricolor pode optar por dupla de Xerém na estreia do Carioca: Isaque e Riquelme.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa chegou até a semifinal da Taça Rio em 2024. Em seis jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma três vitórias, contra duas do Sampaio, além de um empate. No último encontro válido pela Copa do Brasil de 2024, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fluminense: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Manoel, Caio Amaral, Rafael Monteiro; Victor Hugo, Wallace Davi, Isaque; Riquelme, Paulo Baya, João Neto (Luan Brito).

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Vançan, Agu e Luan; Pernão, Max e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita - Bangu, RJ