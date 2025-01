Onde assistir a Fluminense x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Inter de Limeira se enfrentam nesta sexta-feira (03), às 19h (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Segundo maior campeão da Copinha com cinco títulos, o Fluminense está no Grupo 10 ao lado de Linense, Inter de Limeira e Coimbra. Na última edição do torneio, o Tricolor foi eliminado na segunda fase ao ser derrotado peloo Ituano, enquanto a Inter de Limeira não passou da fase de grupos.

Prováveis escalações

Fluminense: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Wesley Natã, João Lourenço (Luis Fernando) e Kelwin.

Inter de Limeira: Matheus Vieira; Samuel de Paula, João Vitor, Nicolas e Estevão (Wendell); Marquinho, Grotta e João Henrique; Luiz Miguel, Thomaz e Léo Lopes.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Inter de Limeira

Não há desfalques confirmados.

Quando é?