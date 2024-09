Onde assistir a Fluminense x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17

Após empate no primeiro jogo, equipes decidem vaga nas semifinais do Brasileirão sub-17; confira os detalhes

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 15h (horário de Brasília), no estádio Marcelo VIeira, em Xerém, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e através do Prime Video. (confira a programação na íntegra).

O Fluminense tem a chance de garantir sua vaga para as semifinais jogando em casa, após o empate por 1 a 1 na Gávea. O Tricolor, que vinha de uma impressionante sequência de seis vitórias consecutivas, viu essa série ser interrompida no clássico contra o Flamengo. além disso, a equipe de Xerém terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo B, com 15 pontos, e agora tentará carimbar a classificação em um dos confrontos mais aguardados da fasae quartas de final.

Do outro lado, o Flamengo chega ao duelo invicto nos últimos seis jogos e busca manter a boa fase para seguir vivo na competição. O empate em casa deixou os rubro-negros em uma posição delicada, já que uma derrota em Xerém significaria a eliminação. Classificado em terceiro lugar do Grupo B, também com 15 pontos, o Flamengo precisará vencer longe de seus domínios, sabendo que qualquer novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Prováveis escalações

Fluminense sub-17: Gustavo Henrique; Kaio, Gabriel Gorgulho, Wallace Davi, Isaque; Vagno, Wesley Natã, Riquelme Felipe; Gabriel Renan, Matheus Reis e Keven Samuel.

Flamengo sub-17: Léo Nannetti; Guilherme Santos, Pedro Francisco, Johnny, Kaio Siqueira; Lucas Vieira, Luiz Phellipe, Caio Joshua; Douglas Telles, Lipão e Alan.

Desfalques

Fluminense sub-17

Sem desfalques diulgados.

Flamengo sub-17

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)