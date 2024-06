Onde assistir a Floresta x Confiança ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes vão a campo pela oitava rodada da terceira divisão do Brasileirão; veja onde assistir e as escalações

Floresta e Confiança se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília), pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo acontece no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e terá transmissão ao vivo pelo streaming no DAZN e no canal Nosso Futebol (clique e veja a programação completa).

Lanterna da tabela com zero pontos nos sete jogos disputados até aqui, o time cearense busca sua primeira vitória, desta vez jogando em casa, para começar a se afastar da zona da degola. O desempenho da equipe no ano é inferior ao esperado, e precisam ao menos pontuar para novos horizontes.

Em uma situação um pouco melhor, mas também ainda fora da zona de classificação para o mata-mata, o Confiança ocupa a 11ª posição da tabela da terceira divisão. A equipe somou oito pontos em seis jogos, tendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui. Na última rodada, venceram o Aparecidense, em casa, por 3 a 1.

Na Série C do ano passado, os times se enfrentaram e o Confiança saiu vitorioso jogando em casa por 3 a 1. Em 2022, pelo mesmo torneio, o Floresta triunfou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Floresta: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Rayne e Davi Castro; Lucas Alisson, Lucas Santos e Marcelo; Felipe Marques, Romarinho e Lohan. Técnico: Marcelo Cabo.

Confiança: Igo Gabriel; Lucas Mendes, Afonso, Robson e Felippe Borges; Luiz Otávio, André Lima e Vico; Lucas, WIllians Santana e Rafael Furtado. Técnico: Gerson Gusmão.

Desfalques

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Jeferson, lesionado, segue no departamento médico.

Quando é?

Data: segunda-feira, 10 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza - Ceará