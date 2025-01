Onde assistir a Flamengo-SP x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final Copinha 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja como acompanhar

O Flamengo-SP enfrenta o Vasco nesta sexta-feira (17), às 19h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela fase oitavas de final da Copinha 2025. A partida acontece no Estádio Municipal Prefeito José Liberatt, em Osasco, com transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa de futebol aqui).

O Flamengo-SP chega embalado por uma campanha sólida. O Corvo dominou a fase de grupos, liderando o Grupo 29 com sete pontos, fruto de duas vitórias (1 a 0 sobre o Barra-SC e 2 a 0 contra o América-PI) e um empate (0 a 0 com o Internacional), na última rodada.

Nas fases eliminatórias, o time de Guarulhos manteve o desempenho. Na segunda fase, venceu o Náutico por 1 a 0, em um jogo equilibrado. Já na terceira fase, o Flamengo protagonizou uma classificação emocionante ao empatar com o Ibrachina em 1 a 1 no tempo normal, com um gol de pênalti de Diogo Grotke aos 47 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, brilhou o goleiro Kauã Araújo, que defendeu as três cobranças do adversário, garantindo a vitória por 3 a 0 e a vaga nas oitavas.

Mais artigos abaixo

O Vasco, por sua vez, teve um início de competição discreto. A equipe carioca avançou em segundo lugar no Grupo 28, com 3 pontos conquistados em três empates (1 a 1 contra o XV de Piracicaba, 0 a 0 com o Canaã e 1 a 1 contra o Macional).

Apesar das dificuldades iniciais, o Cruzmaltino cresceu nas fases eliminatórias. Na segunda fase, venceu o Juventus por 1 a 0 em uma atuação eficiente. Na terceira fase, enfrentou o Ceará em um jogo eletrizante, vencendo por 3 a 2. I

Prováveis escalações

Flamengo-SP: Kauã; João Lucas, Dunga, Ruan, Catai, Hugo, Nicolas Maiorino, Francisco, Léo Agostinho, Diogo e Daniel Gondim

Vasco: Phillipe Gabriel; Wanyson, Bruno André, Lyncon, Renatinho, Igor Toledo, Euder, Lukas Zuccarello, Ramon Rique, Alegria e Léo Jacó

Desfalques

Flamengo-SP

Sem ausências confirmadas.

Vasco

Sem ausências confirmadas.

Quando é?