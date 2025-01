Onde assistir a Flamengo-SP x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), no Estádio Antônio Soares de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo-SP e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 11h (de Brasília), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na lanterna do Grupo 29, o Internacional entra em campo sem chances de classificação para a segunda fase da Copinha 2025. Mesmo assim, o time busca encerrar sua participação no torneio com uma vitória, após sofrer derrotas por 1 a 0 para o América de Pedrinhas e o Barra-SC.

Por outro lado, o Flamengo-SP lidera o grupo com seis pontos e aproveitamento de 100%. A equipe paulista venceu o Barra-SC por 1 a 0 na estreia e, em seguida, superou o América de Pedrinhas por 2 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo-SP: Kauã; João Lucas, Gustavo, Ruan e Igor; Hugo, Nicolas, Daniel e Francisco; Leonardo e Diogo.

Internacional: Diego; Cleiton, Cauã Ferreira, Esley e Kauã Barbosa; Vaghetti e Dionathan; Guilherme Barbosa, Allex e Pedrinho; Crysthyan Lucas.

Desfalques

Flamengo-SP

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 10 de janeiro de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Soares de Oliveira - Guarulhos, SP