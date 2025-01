Onde assistir a Flamengo x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela sexta rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas e um empate no Campeonato Carioca, o Flamengo emplacou duas vitórias consecutivas e agora buscar entrar na zona de classificação às semifinais. Em quinto lugar, com sete vitórias, o Rubro-Negro está a um ponto do Nova Iguaçu, equipe que fecha o G-4. Visando a decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no domingo (2), o técnico Filipe Luís pode preservar alguns titulares, como Bruno Henrique e Arrascaeta.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa, em nono lugar, com seis pontos, registra uma vitória, três empates e uma derrota nos primeiros cinco jogos disputados.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz; Léo Pereira (Cleiton), Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo), Gerson; Plata, Michael, Bruno Henrique (Juninho).

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Eduardo Thuram, Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agu, Rafael Pernão, Max, Elias, Octávio.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Vinícius Kanu cumprirá suspensão.

Quando é?