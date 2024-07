Onde assistir a Flamengo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Embalado por três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca do quinto título, o Rubro-Negro eliminou o Amazonas na terceira fase com um placar agregado de 2 a 0.

Do outro lado, o Palmeiras, que também soma cinco títulos no torneio, volta a campo após uma bronca de Abel Ferreira no elenco. O técnico não gostou da postura da equipe durante o empate por 1 a 1 com o Vitória na última rodada do Brasileirão.

Na Copa do Brasil, o Verdão eliminou o Botafogo-SP na terceira fase com um placar agregado de 2 a 1. Valendo vaga nas quartas de final, a partida de volta está marcada para o dia 7 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em 108 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras acumula 39 vitórias, enquanto o Flamengo tem 36, além de 33 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Matías Viña; (Allan) Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Estêvão sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e está fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 31 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - RIo de Janeiro, RJ

Arbitragem: Braulio da Silva (árbitro), Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia (assistentes), Luiz Augusto Silveira (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)