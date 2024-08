Onde assistir a Flamengo x Olympiacos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Intercontinental 2024 sub-20

Equipes duelam pelo Mundial sub-20, neste sábado (24), no Maracanã; confira como acompanhar e mais detalhes

O Flamengo recebe o Olympiacos, no Maracanã, neste sábado (24), às 16h (horário de Brasília), para decidir o campeão da Copa Intercontinental Sub-20 A partida terá transmissão ao da FlaTV+, serviço de streaming oficial do clube, e do SporTV, na TV fechada ou através do Prime Video (veja a programação completa aqui).

O time rubro-negro chega ao Mundial Sub-20 com o moral elevado, após uma campanha impecável na Libertadores da categoria. O Flamengo venceu todos os seus jogos e conquistou o título ao superar o Boca Juniors na final, com gols de Shola e Lorran, que, apesar de integrar o time profissional, foi inscrito para esta decisão. Sob a liderança do ex-lateral Filipe Luís, a equipe se destaca como vice-líder do Campeonato Carioca, com vaga garantida no mata-mata, e avançou para as quartas de final do Brasileiro, onde enfrentará o Fortaleza. Agora, o Rubro-Negro busca adicionar o título mundial ao seu currículo e se tornar o primeiro clube brasileiro a alcançar esse feito.

Do outro lado, o Olympiacos também chega ao Maracanã com grande credibilidade após uma trajetória de superação na Uefa Youth League. O clube venceu gigantes europeus e superou adversidades desde a fase de play-offs, passando por equipes como Inter de Milão e Bayern de Munique antes de conquistar o título com uma vitória dominante, por 3 a 0, sobre o Milan. Com uma campanha marcada por fortes atuações e decisões nos pênaltis, o Olympiacos está pronto para enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro, e tentar escrever mais um capítulo de glória em sua história.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Dyogo Alves; Da Mata, Iago SIlva, João Victor, Zé Wellinghton; Rayan Lucas, João Alves, Caio Garcia; Wallace Yan, Shola e Adriel. Técnico: Filipe Luís.

Olympiacos sub-20: não divulgada

Desfalques

Flamengo sub-20

Sem desfalques confirmados.

Olympiacos sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?