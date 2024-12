Onde assistir a Flamengo x Millonarios ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h (de Brasília), no Maracanã, na Colômbia, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na vice-liderança do Grupo E, com sete pontos, o Rubro-Negro precisa da vitória para avançar às oitavas de final. Até o momento, a equipe de Tite registra duas vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

Do outro lado, o Millonarios, na lanterna do grupo, com três pontos, já não tem chances de classificação. Até o momento, o time não venceu na Libertadores, com três empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 20%.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz (Fabrício Bruno), Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson; Cebolinha e Pedro.

Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Jhoan Hernández; Daniel Ruiz, Daniel Catano e Emerson Rodríguez; Granados.

Desfalques

Flamengo

Léo Pereira, com problemas físicos, está fora.

Millonarios

Lesionado, Leonardo Castro está fora.

Quando é?