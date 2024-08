Onde assistir a Flamengo x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), no Estádio da Gávea; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após vencer o Olympiacos por 2 a 1 e conquistar o título da Copa Intercontinental Sub-20, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileiro sub-20. Na primeira fase, o o time de Fillipe Luís terminou na vice-liderança com 38 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Até aqui, foram 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Fortaleza terminou a primeira fase em sétimo lugar, com 32 pontos, Em 19 jogos disputados, foram nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 56% no Brasileiro sub-20.

Prováveis escalações

Flamengo: Dyogo Alves, Daniel Sales, Iago Silva, João Victor, Zé Welinton, Rayan Lucas, Wallace Yan, Guilherme, João Alves, Matheus Gonçalves, Ogundana Shola.

Fortaleza: A atualizar.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 29 de agosto de 2024

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ