Onde assistir a Flamengo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Brasileirão sub-17 2024

Ida do Fla-Flu pelas quartas do Brasileiro de base acontece nesta quinta-feira (19), na Gávea; veja onde assistir

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. Este primeiro jogo tem mando do Rubro-Negro, e será na Gávea, com transmissão ao vivo do Sportv na TV fechada junto ao Globoplay no streaming, além da FLA TV, canal do clube mandante no Youtube (clique e confira onde assistir aos jogos do dia).

Terceiro colocado do grupo A durante a primeira fase da competição, o Flamengo ganhou cinco e perdeu quatro partidas até aqui em sua campanha. Um tanto quanto irregular ao longo dos jogos, o Rubro-Negro não engatou nenhuma sequência grande de vitórias. No entanto, goleou o Corinthians por 5 a 0 no último jogo da fase inicial e chega embalado para o Fla-Flu.

Enquanto isso, o Fluminense passou em segundo lugar do grupo B, com os mesmos 15 pontos que o rival do outro grupo. Os garotos de Xerém triunfaram quatro vezes, uma a menos que o Mengo, porém, perderam apenas duas. O time engatou uma sequência invicta de cinco jogos na reta final da primeira fase, tendo goleado o Bahia por 4 a 1 na última rodada e garantido a vaga desta forma.

Prováveis escalações

Flamengo: Léo Nannetti; Guilherme, Pedro, Johnny e Luiz Phellipe; Kaio Nóbrega, Jhefinho e Lucas Vieira; Douglas Telles, Alan Santos e Lipão. Técnico: Eduardo Zuma.

Fluminense: Gustavo Félix; Kaio Borges, Gorgulho, Rodrigo Bringel e Vagno; Wallace Davi, Gabriel Renan e Erick Silva; Riquelme Felipe, Matheus Reis e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan.

Desfalques

Flamengo

Não há ausências confirmadas.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024

quinta-feira, 19 de setembro de 2024 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro - RJ

Estádio da Gávea, Rio de Janeiro - RJ Transmissão: Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming) e FLA TV (Youtube)