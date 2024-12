Onde assistir a Flamengo x Bolívar ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e a cidade de Caruaru-PE ) na TV aberta, com narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores. Além disso, o Paramount+ também vai transmitir o jogo via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0 no Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Pressionado, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação às oitavas de final. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos. Depois de empatar com o Millonarios por 1 a 1 na rodada de estreia, a equipe venceu o Palestino no Maracanã por 2 a 0, mas foi derrotada pelo Bolívar por 2 a 1 e pelo Palestino por 1 a 0 fora de casa.

Do outro lado, o Bolívar é o líder do Grupo E, com 10 pontos conquistados, quatro a mais que o Palestino, segundo colocado. Invicto, o time venceu o Palestino por 4 a 0, o Millonarios por 3 a 2 e o Flamengo por 2 a 1, além de empatar com o Millonarios por 1 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Bolívar: Lampe; Rocha, Orihuela, Jesús Sagredo, José Sagredo; Justiniano, Bruno Sávio, Saucedo, Vaca; Algarañaz e Da Costa. Técnico: Flavio Robatto.

Desfalques

Flamengo

Erick Pulgar e Bruno Henrique estão no departamento médico.

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Quando é?