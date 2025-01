Onde assistir a Flamengo x Boavista ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo neste domingo (12), na Arena Batistão; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Boavista se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Maior campeão da Taça Guanabara, com 24 títulos, o Flamengo conquistou o troféu na última temporada e agora busca o segundo título consecutivo. Sob o comando do técnico Cléber dos Santos, o Rubro-Negro inicia a disputa do Estadual com um elenco formado, em sua maioria, por jogadores do sub-20.

Por outro lado, o Boavista será comandado pelo técnico Caio Zanardi. Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 17 vitórias, contra uma do Boavista, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Carioca 2024, o Rubro-Negro goleou por 4 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Flamengo: Dyogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Sales, Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano, Lorran; Thiaguinho, Felipe Teresa, Carlinhos.

Boavista: André; Ben-Hur, Anderson Conceição, Sheldon, Alysson Vinícius; William Oliveira, Caetano, Erick Flores; Felipe Resende, Abner Vinícius, Gabriel Conceição.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Boavista

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Batistão - Aracaju, SE