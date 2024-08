Onde assistir a Figueirense x São José ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Figueira quer garantir vaga na próxima fase contra já rebaixada equipe gaúcha; veja onde assistir

Figueirense e São José se enfrentam neste domingo (18), às 16h30 (horário de Brasília), pela 18ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O jogo será no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e será transmitido ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol+, ambos no streaming (veja a programação completa).

O Figueira ocupa a 8ª posição na tabela e momentaneamente se classifica para a próxima fase da divisão. Com apenas um ponto a mais do que os três colocados seguintes, vencer nesta partida pode, dependendo da combinação de resultados, garantir a equipe no G8 ou deixar a vaga muito bem encaminhada. Na última rodada, empataram com o Londrina em 0 a 0, e esperam reencontrar o caminho das vitórias nesta reta final.

Enquanto isso, o São José vai a campo já rebaixado para a Série D de 2025. A equipe venceu apenas dois dos 17 jogos até aqui na competição, somando mais 12 derrotas e três empates. No entanto, o time gaúcho bateu o São Bernardo por 3 a 0 na última rodada, dando indícios de melhora, mas, mesmo que vença os dois próximos jogos, não alcançaria os mínimos 18 pontos para deixar a zona da degola.

As equipes já se enfrentaram nas últimas três edições da terceira divisão do Brasileirão. Em 2021, duas vitórias para o Figueira, assim como em 2022. No último ano, o duelo acabou empatado em 3 a 3, com mando gaúcho.

Prováveis escalações

Figueirense: Ruan Carneiro; Léo Maia, Rafael Ribeiro, Tiago Barbosa e Samuel; Léo Baiano, JP Iseppe e Camilo; Ruan Levine, Jefinho e Bruno Michel. Técnico: João Burse.

São José: Fábio Rampi; Fredson, Tiago Pedra, Danielzinho e Laílson; Rafael Carrilho, Gabriel Terra e Edinho; Matheuzinho, Douglas e Márcio Jonatan. Técnico: Rogério Zimmermann.

Desfalques

Figueirense

O atacante Guilherme Pato e os zagueiros Genilson e Thomás Kayck cumprem suspensão e desfalcam o Figueira.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : domingo, 18 de agosto de 2024]

: domingo, 18 de agosto de 2024] Horário : 16h30 (de Brasília)

: 16h30 (de Brasília) Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis - Santa Catarina