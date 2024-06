Onde assistir a Figueirense x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Figueirense encara o ABC na tarde deste sábado (8), a partir das 17h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, pela oitava rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa).

Na sétima posição com 10 pontos, o Figueirense entra em campo querendo se recuperar após a derrota no jogo passado. O time catarinense não há duas rodadas e pode sair do Z-8 caso não vença neste sábado.

Já o ABC não perde há três jogos (duas vitórias e um empate) e é o oitavo colocado, com 8 pontos. O Alvinegro quer manter a sequência invicta para tentar terminar a rodada dentro da zona de classificação.

Prováveis escalações

Figueirense: Ruan Carneiro; Cedric, Rafael Ribeiro, Genilson e Samuel; Gledson, Léo Baiano, Henrique Rodrigues e Guilherme Pato; Alisson Santos e Jefinho.

ABC: Pedro Paulo; Felipe Albuquerque, Richardson, Eduardo Thuram e Lucas Sampaio; Daniel, Erick Varão, Matheus Blade e Gabriel Santiago; Pedro Felipe e Jenison.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 8 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis - SC