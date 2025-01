Onde assistir a Ferroviária x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

No José Vessi, equipes se enfrentam, neste domingo (12) pela segunda fase da competição; veja como acompanhar e outros detalhes

Ferroviária e Vitória duelam na manhã deste sábado (12), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do SporTV, na TV fechada e através do Prime Video (confira a programação completa).

A Ferroviária chega à segunda fase da Copinha embalada por uma campanha invicta e impressionante na primeira etapa. O time de Araraquara venceu dois jogos e empatou um, com destaque para o poder ofensivo da equipe, que marcou 10 gols e sofreu apenas 1.

Já o Vitória carrega a vantagem de seguir atuando na sede do Grupo 8, onde se classificou como vice-líder. A equipe baiana também está invicta, com uma vitória na estreia e dois empates na sequência. O time aposta em sua solidez defensiva, que permitiu apenas um gol sofrido em três jogos, para surpreender a Ferroviária e garantir a vaga na próxima fase.

Prováveis escalações

Ferroviária: Igor Carvalho; João Victor, Gadu, Fellipe, Gabriel Ticianelli, Vinicius Meireles, Arthur Schilling, Pedro Barros, Filipi Gabriel, Diego Silva e Pedro Estevam

Vitória: Davi Barbosa; Paulo, Luis Filipe, Pedro, Kauan, Jadson, Wanderson Papaterra, Henri, Italo Santana, Rodrigo Dias e Paulo Roberto

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2025

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Vessi, Cravinhos - SP