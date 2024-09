Onde assistir a Ferroviária x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (8), na Arena Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e São Paulo se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino 2024. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Corinthians e Palmeiras. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (apenas para a cidade de São Carlos-SP) na TV aberta, do SporTV 5 na TV fechada (veja a programação completa).

Após a vitória no primeiro jogo por 2 a 1, o São Paulo entra em campo com a vantagem do empate para garantir a vaga na final. Na primeira fase, o Tricolor terminou em terceiro lugar, com 30 pontos, e nas quartas de final eliminou o Grêmio pelo placar de 2 a 1.

Por outro lado, a Ferroviária precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação para a final. Nas quartas de final, as Guerreiras Grenás eliminaram o Internacional com um placar agregado de 3 a 1. Na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança, somando 32 pontos.

Prováveis escalações

Ferroviária feminino: Luciana; Kati, Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra; Cris, Duda Santos e Micaelly; Mylena Carioca, Júlia e Neném.

São Paulo feminino: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha e Aline Milene; Mariana Santos, Camilinha e Dudinha; Laryh.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa - São Paulo, SP