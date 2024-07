Onde assistir a Ferroviária x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes medem forças nesta segunda-feira (15) pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro; confira a transmissão e outros detalhes

Ferroviária e Remo entram em campo nesta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida ocorrerá no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia e será transmitida pelo DAZN, no streaming, pelo canal Nosso Futebol no Youtube, além do Nosso Futebol+, no pay-per-view. (veja a programação completa aqui).

Apesar de jogar longe de sua casa devido a reparos nos gramados da Fonte Luminosa, a Ferroviária chega confiante para o confronto. A equipe faz uma ótima campanha na Série C e ocupa a quinta colocação na tabela, com 24 pontos somados. O time está invicto desde março, quando foi derrotado pela Juventus no Campeonato Paulista A2, a única derrota na campanha. Desde então, a Locomotiva acumula seis vitórias e seis empates no Brasileiro Série C.

Do outro lado, o Remo vem de uma campanha irregular na Série C, com cinco vitórias, um empate e seis derrotas. No entanto, o time chega confiante após a goleada por 4 a 2 sobre o Caxias na última rodada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Jackson, Igor Fernandes; Ricardinho, Zé Mateus, Xavier; Juninho, Victor Andrade e Carlão

Remo:Marcelo Rangel; Diogo Batista, Bruno Bispo, Rafael castro, Raimar; João Afonso, Giovanni Pavani, Marco Antônio; Kelvin, Jáderson e Ytalo

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 15 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia - Mirassol, São Paulo