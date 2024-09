Onde assistir a Ferroviária x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 2ª rodada da segunda fase; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Ferroviária recebe o Londrina na noite deste sábado (7), a partir das 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 2ª rodada da segunda fase da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa).

Após empatar no primeiro jogo da nova fase do campeonato, a Ferroviária vai em busca da vitória diante de sua torcida. A Locomotiva está na segunda posição do grupo C, com 1 ponto.

Do outro lado, o Londrina vem de derrota dentro de sua casa. Agora, o time paranaense, lanterna do grupo sem pontuar, quer a reação longe dos seus domínios para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves, Igor Fernandes; Juninho, Ricardinho, Zé Mateus, Xavier; Vitor Prado, Carlão.

Londrina: Gabriel Félix; Maurício Lima, Rayan Ribeiro, João Maistro, Thiago Ennes; Tauã, Kady, Iago Teles, Rafael Longuine, Henrique Rafael; Everton Moraes.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, Araraquara - SP