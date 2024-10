Onde assistir a Ferroviária x Independiente Dragonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Libertadores feminina 2024

Guerreiras Grenás buscam o tricampeonato na Libertadores após eliminação nas semifinais do Brasileirão, enquanto as Dragonas chegam invictas

A Ferroviária encara o Independiente Dragonas nesta sexta-feira (04), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, pela primeira rodada da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Canal GOAT e da Cazé TV, no YouTube, além do BandSports, no streaming. (veja a programação completa).

Bicampeã da competição, a equipe grená conquistou o título em 2015, na Colômbia, e novamente em 2020, na Argentina. Agora, situada no grupo C ao lado de Peñarol, Independiente Santa Fé e Independiente Dragonas, a Ferroviária volta suas atenções para a competição continental após ter sido eliminada nas semifinais do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo.

Do outro lado, o Independiente Dragonas chega embalado por uma sequência invicta impressionante, sem saber o que é perder desde setembro do ano passado. A equipe equatoriana entra em campo após uma goleada por 4 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil na Superliga Feminina do Equador.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ferroviária: Luciana; Mylena Carioca, Katiuscia, Luana Sartório, Rafa Soares; Barrinha, Cris, Duda Santos; Micaelly, Natalia e Darlene Reguera. Técnica: Jéssica de Lima.

Independiente Dragonas: não divulgada.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Independiente Dragonas

Sem ausências confirmadas.

Quando é?