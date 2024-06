Onde assistir a Ferroviária x Aparecidense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Aparecidense entram em campo na noite deste sábado (8), a partir das 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela oitava rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa).

O empate na partida passada fez a Ferrovíaria air para o quarto lugar, com 15 pontos. Em casa, a Locomotiva quer voltar a vencer para permanecer na zona de classificação à próxima fase.

Já a Aparecidense perdeu e foi para a 15ª posição, com 5 pontos marcados. O time treinado por Lúcio Flávio sabe que precisa somar pontos para se manter fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Ferroviária: Saulo, Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves, Ricardinho, Igor Fernandes, Zé Mateus, Xavier, Carlão, Juninho e Vitor Barreto.

Aparecidense: Pedro Henrique, Genilson, Da Silva, Matheus Chaves, Rodrigues, Cauari, Ezequiel, Robert, Dudu, Luan Sales e Victor Oliveira.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 8 de junho de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: estádio Fonte Luminosa, Araraquara - SP