Onde assistir a Falcon x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da segunda fase da Copinha 2025

Crias do Terrão jogam a vida contra o Falcon pela segunda fase da Copinha nesta segunda-feira (13); transmissão disponível na internet

Falcon e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 17h30 (horário de Brasília), em duelo único e eliminatório pela segunda fase da Copinha 2025. O jogo será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no Youtube e no Prime Video (veja aqui a programação diária dos jogos).

Única equipe sergipana ainda viva na competição, o Falcon passou como líder de seu grupo após vencer o Aster Itaquá por 2 a 0 e empatar com Vila Nova e Dourados, somando cinco pontos - suficientes para se classificar ao lado do clube goiano.

Atual e maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Timão volta a campo depois da derrota por 2 a 0 para o Santo André na última rodada do grupo 27. O time paulista passou em segundo de sua chave, tendo vencido Porto Velho e Rio Branco-AC por 3 a 0 nas primeiras rodadas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Falcon: Dida; Guilherme, Julio, Arthur, Flavio, Fernando, Gabriel, Jhon, Emerson, Samuel e Ricardo. Técnico: Alexandre Santos.

Corinthians: Kauê; Caipira, Fernando Vera, Caio Garcez e Denner; Bahia, Vitinho Dourado e Luiz Eduardo; Luiz Fernando, Gui Negão e Nicollas. Técnico: Orlando Ribeiro.

Desfalques

Falcon

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?